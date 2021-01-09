Россия стала для американцев главным источником достоверной информации о ситуации в США

Россия стала для американцев главным источником достоверной информации о ситуации в США
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Сегодня Америка переживает серьезнейшие национальные потрясения

Американский народ впервые открыто выступил против собственной власти по причине ее грубых провалов и несоответствий ожиданиям большинства населения страны. Это сугубо внутреннее дело Соединенных Штатов, о чем прямо заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова еще 7 января. Но также она отметила, что ситуация, в которой оказалась Америка, сложилась из-за вовлеченности американских же СМИ в политическую борьбу.

"При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США", - заявила Захарова.

Наиболее показательно подтверждают слова Захаровой лояльные Демократической партии США издания, которые крайне претенциозно освещали события на Капитолийском холме. Так, вскоре после сообщений о прорыве оцепления они выпустили материалы с практически идентичными тезисами и заголовками. Суть их сводилась к тому, что все демократические мировые лидеры осуждают действия сторонников Трампа, а если они не осуждают, значит они являются врагами демократии.

Например, на портале Foreign Policy вышла статья "Союзники США за рубежом осуждают протрамповскую толпу, штурмующую Капитолий". У The Washington Post появился материал "Мир ошеломлен подрывом американской демократии после прорыва протрамповской толпы в Капитолий". А The New York Times выпускает статью под заголовком "Мировые лидеры в ужасе после нападения на Капитолий США".

"Союзниками" США в этих материалах выставлены политики, которые резко осудили действия сторонников Дональда Трампа. Во "враги" же оказались записаны все, кто напомнил миру о том, какую позицию Вашингтон занимал, когда подобные события разворачивались в других странах. Одним из таких "врагов" оказался первый заместитель постпреда России ООН Дмитрий Полянский, задавший небольшой вопрос в Twitter в ответ на публикацию представителя демпартии Рави Батра.

"Я разделяю ваши эмоции, дорогой Рави, и осуждаю насилие любого рода. Но всего лишь один вопрос: почему вы называете атаку американского Капитолия протестующими "внутренним терроризмом", а подобное и даже более кровавое событие в Киеве в 2014 "революцией достоинства"?", – написал Полянский.

Так, за простой вопрос, на который, кстати, американские политики, в том числе и Рави Батра, не дали ответа, Полянский был внесен американской прессой в список "врагов демократии". Слова российского дипломата могут, и скорее всего будут, интерпретированы сторонниками Джо Байдена как вмешательство России во внутренние дела США. Еще в 2016 году, когда Демпартия обвинила российскую сторону во вмешательстве в американские выборы, речь шла именно о влиянии России на американское общество через соцсети и неподконтрольные демократам СМИ.

Самое интересное, что по мнению самих же США Россия влияет на американское общество тем, что доносит до него правду. В 2018 году в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) бывший заместитель главы Министерства внутренней безопасности США Сюзан Споулинг заявила, что российская "пропаганда" говорит американцам правду, но это правда, которая ослабляет их.

"Нужно повышать осведомленность общества. Я думаю, что необходимо, чтобы высокопоставленные люди объясняли, как наши противники используют информационные войны, иногда с помощью IT-инструментов, чтобы ослабить нас. Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе", – приводит слова Споулинг РИА Новости.

В августе 2020 года американский журналист Майкл Бом, комментируя очередной доклад Госдепартамента США о вмешательстве России, отметил, что для Вашингтона особенно важно, что материалы российских изданий подхватывает американская пресса и распространяет их в американском обществе.

В контексте таких заявлений интересен тот факт, что политические элиты США называю Россию виновной как в организации продемократических протестов до президентских выборов, так и в прореспубликанских протестов после них. Если эти события действительно являются следствием российской "пропаганды", то выходит, что американское общество оказалось расколото правдой, которую Россия через СМИ и соцсети доносит до американцев. А значит, Россия через свои информационные орудия сумела показать американцам, что их звездно-полосатая империя – далеко не "рай на холме" и не город Солнца, а государство с тысячью глубоких и неразрешенных проблем.

Таким образом, Российские информационные кампании в Америке длительное время были нацелены на донесение правды и замалчиваемых фактов до широкой американской общественности. Как сообщали многие западные медиа, изощренная российская пропаганда в интернет-среде раскалывала американское общество и подрывала авторитет власти. Однако проблема не в том, что Россия пыталась пролить свет на скрытые пороки американской элиты до граждан США, а в том, что власть в Америке давно и далеко оторвалась от надежд, чаяний и быта собственного народа.

Психолог и научный сотрудник Пенсильванского университета София Москаленко в журнале Psyhology Today в 2018 году опубликовала подробный разбор того факта, почему именно на американцев эффективнее всего действуют сообщения российских так называемых "интернет-троллей" – по при веденным в материале данным Facebook, жители США в 9 раз чаще лайкают сообщения "троллей", нежели европейцы. По ее мнению, причина скрывается в колоссальной социальной изолированности американцев друг от друга и от общества. Если бы правительство больше времени уделяло сплочению общества, то "российской пропаганде" не удалось бы столь легко достучаться до американцев, уверена Москаленко.

Интересно, что в то же время жители США не доверяют собственным СМИ. В октябре 2017 года, еще до протестов демократов и республиканцев, портал "Sputnik.Мнения" провел опрос среди американцев, в ходе которого выяснилось, что 59% респондентов считают местную прессу предвзятой и подконтрольной бизнесу и политикам. Очевидно, что в таких условиях простые американцы испытывают информационный голод, в следствии чего начинают искать новые источники новостей.

Вполне закономерно, что Америка начинает задаваться вопросом: зачем и, главное, кому нужна власть, которая умеет управлять своими гражданами только при помощи дезинформации, лживых манипуляций и утаивания самого главного?

Уже сейчас и республиканцы, и демократы, две главные политические силы США, выводят на улицы десятки тысяч человек, требуя от правительства перемен. При этом обе стороны винят в происходящем Россию. Если это действительно так, то выходит, что именно российское информационное влияние смогло показать, какова истинная природа правящих элит Америки. Возможно, это и спровоцировало острейший кризис доверия к власти в США. Продуманные и оперативные российские информационные кампании в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, через новостные сайты и блоги вскрыли язвы на теле американского государства и раскрыли глаза американцев на ложь, лицемерие и преступления собственного правительства.

Потеря доверия уже привела к тому, что разъяренный американский народ 6 января 2021-го года штурмом захватил здание Капитолия в Вашингтоне, где заседал Конгресс. Ничего подобного никогда не происходило за всю 230-летнюю историю Америки.

Понимание сути происходящего в США вызвало массовое ожесточение рядовых избирателей и разочарование их собственными институтами власти, СМИ, законами и системой правосудия. Взятие Капитолия американским народом – первый значимый шаг к погружению Соединенных Штатов в гражданский хаос, который неизбежно завершится их полным развалом. Вектор противостояния в США задан на долгие месяцы вперед, однако по всем признакам Америка уже прошла точку невозврата. В частности. Подобного мнения придерживается политолог Эммануэль Леруа.

"Первые сейчас в стане Трампа, вторые – поддерживают Байдена. Но в обоих станах есть и республиканцы, и демократы, и перебежчики. Так что, думаю, мы только в начале крупной революции по-американски. Даже если Трамп разыграет карту демократии, попытается успокоить всех, кого он в состоянии успокоить, мы все равно увидим погромы, выступления, какие мы видели в XIX веке",

уверен Леруа.

Нет сомнений, что американский политический истеблишмент своими преступными и аморальными действиями довел граждан до невозможности терпеть происходящее и переносить ту бессовестную ложь, которая навешивается на уши обычных американцев при помощи подконтрольных обеим сторонам СМИ. В таких условиях российское влияние в информационной среде могло лишь помочь американцам осознать порочность, лживость и продажность элиты, которая управляют Соединенными Штатами.

На фоне разобщенности американского общества все ярче выделяется его консервативная часть. За последние годы эта часть Америки наоборот сплотилась и превратилась в единый мощный кулак сопротивления либеральной тирании. Financial Times связывает эту тенденцию с влиянием России и ее информационных кампаний в Сети.

А по мнению американских экспертов через российские каналы влияния в интернете не раз разоблачались коррумпированность и моральное уродство либеральной элиты США и ее самых влиятельных представителей – Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джорджа Сороса, Джо Байдена, Камалы Харрис. Такое мнение, например, американо-британский инвестор и экономист Митч Файерстайн.

"Хиллари Клинтон не единственная проиграла прошлой ночью: традиционные СМИ продемонстрировали себя в качестве рупора корпоративной пропаганды. Наши СМИ отреклись от своей ответственности, предписанной нашими отцами-основателями, – защищать нашу Конституцию и гарантировать непрерывную деятельность нашей демократической системы сдержек и противовесов. СМИ сознательно пренебрегают сообщениями о тех реальных проблемах и часто преуменьшают преступные действия политической элиты", – заявил Файерстайн.

Российские информационные кампании взорвали фундамент под либеральной медиа-империей при помощи разоблачений фальшивых новостей CNN, MSNBC, The Washington Post, The New York Times и других крупных либеральных ресурсов. Со временем это критически подорвало доверие американцев – системе собственных СМИ. Российские интернет-медиа позволили навсегда разуверить американский народ в непогрешимости и праведности элиты и государственной системы США.

Хорошо известно, что американские либеральные медиа-ресурсы и иностранные агенты до сих пор оказывают влияние на отдельные группы российского населения. Но стоит признать, что Россия также занималась информационным просвещением американского народа в меру своих сил и возможностей. И это просвещение воспринимается американским народом и помогает ему формировать собственное мнение о происходящем в США, не ориентируясь на пропаганду подконтрольных либеральным элитам СМИ.

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