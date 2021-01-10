Молодой человек пользуется огромной популярностью у предстательниц прекрасного пола

Сын белорусского лидера Александра Лукашенко привлекает все больше внимания прессы. Также у 16-летнего Николая нет отбоя от поклонниц. Недавно с именитым наследником пообщалась известная российская журналистка Наиля Аскер-Заде. Телеведущая призналась, что тоже была очарована юношей.



Аскер-Заде успела пообщаться с Колей, когда была с рабочим визитом в Минске – журналистка участвовала в съемках с родителем молодого человека. Телеведущая отметила внешнюю привлекательность юноши, а также его харизму и воспитанность.

"Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума", – откровенничает Аскер-Заде на своей странице в "Инстаграм".

По мнению журналистки, наследник белорусского президента – скромный и не избалованный парень, который хорошенько взвешивает слова, прежде чем говорить.

К слову, недавно известный психолог Рамиль Гарифуллин заподозрил у Николая отсталость в развитии. Эксперт также считает, что юноша может страдать манией величия.