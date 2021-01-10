В вакцинации российским препаратом заподозрили ближайшее окружение президента Украины

На Украине продолжают разгораться страсти из-за российской вакцины от коронавируса. Так, депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил публично, что не исключает того, что Владимир Зеленский и его семья могли поставить себе прививку препаратом из России.

Депутат Рады отметил, он уверен – это произошло достаточно давно. Кива в эфире телеканала NewsOne подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 самая лучшая. Впрочем, в России создали три варианта, о каком говорил Кива, остается загадкой.

Политик считает, что его сограждане порицают своего президента, ведь его политика приводит к сотням жертв ежедневно.

Глава РФ Владимир Путин говорил о том, что Украина может получить российскую вакцину после оценки экспертов и официального запроса от властей. Зеленский же призвал украинцев подождать "настоящую" вакцину от Европы. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уже высказывались о том, что многие украинцы заинтересованы в российском препарате.

Любопытно, что в 90% случаев ПЦР-тесты на определение инфекции из Китая на Украине сделаны в РФ. Об этом с своем "Фейсбук" написал директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко. Он обвинил политиков во вранье насчет "Спутника V". Ведь по закону Украина может закупать у России иммунобиопрепараты, коим и является вакцина.

К слову, ранее Bloomberg по достоинству оценил "Спутник V".