Как на перевале Дятлова: около МКС заметили странные огненные шары

Как на перевале Дятлова: около МКС заметили странные огненные шары
Космос, звезды. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Необъяснимые всполохи взбудоражили пользователей Сети

Необычное космическое явление, попавшее на кадры при записи трансляции с борта МКС, привлекло внимание блогера Валентина Дегтерева. Наблюдательный эксперт заявил, что такие же огненные шары были замечены над печально известным перевалом Дятлова в момент трагедии.

Дегтерев детально изучил запись трансляции. В итоге выяснилось, что камере удалось заснять два мощных разряда в форме дуги. После странных всполохов в космическом пространстве образовалось два парных объекта. По мнению блогера, больше всего они напоминают шаровые молнии.

Дегтерев усиленно занимается изучением трагедии с туристами в Уральских горах и, по его утверждению, космическое явление неким таинственным образом может быть связано с гибелью группы Дятлова.

Блогер даже предположил, что такие шаровые молнии могут сопровождать открытие загадочного портала в другие измерения. Видеоролик с размышлениями опубликован на ютуб-канале Дегтерева.

К слову, недавно всплыли неожиданные подробности трагедии с туристами. Оказалось, злоумышленники намерено испортили фотографии путешественников, которые могли пролить свет на загадочную историю. 

Ольга ФЕДОРОВА

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