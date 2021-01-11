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Пройдет не очень много времени, и россияне снова отправятся на очередные длинные выходные. Но перед этим им надо будет отработать не пять, а шесть дней в неделю.
Чтобы отдохнуть на праздник в честь защитников Отечества, придется чуть больше поработать. Длинной будет неделя с 15 по 20 февраля включительно, отмечает РИА "Новости".
Зато потом, уточняет телеканал "360", окажется целых четыре выходных. Это даты 22, 23, 27 и 28 февраля.
В 2021 году только с 15-го по 20-е число последнего зимнего месяца придется работать шесть дней. А вот коротких рабочих недель будет семь. И всего 30 суток будут выходными, напоминает "МИР24".
Ранее сообщалось обо всем предстоящем в 2021 году отдыхе.
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