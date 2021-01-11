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Александр Лукашенко рассказал о том, как он относится к прозвищу "батька". Его слова прозвучали в эфире телеканала "Россия 1".
Белорусский лидер заявил, что он уже привык к подобному прозвищу.
"Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька – и батька", – отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии сообщил, что его не напрягает высокий темп жизни, свойственный главе государства. По словам Александра Григорьевича, у него попросту нет времени на то, чтобы думать об усталости.
Также Лукашенко высказался о своем отношении к командировкам. Белорусский лидер признался – ему не по душе официальные поездки в дальние страны. Дело в том, что Батька тяжело переносит такие визиты, передает телеканал "360".
Ранее появилась информация о том, что Александр Лукашенко захотел интеграции республики с Россией. Президент Белоруссии отметил, что желал бы более "справедливой" цены за газ.
России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода