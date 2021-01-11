В Москве и Петербурге ударят крепкие морозы: синоптики дали прогноз на неделю

Аномальная стужа придет в обе столицы раньше привычного времени

В Москве и Петербурге, а также по всей центральной России ударят крепкие морозы. Об этом предупредили синоптики.

Стужа придет не на следующий после Крещения день, как обычно, а раньше. Столбики термометров опустятся до -20°C не только в обеих столицах, но и в других городах. Температура воздуха понизится на семь – девять градусов больше, чем по норме. Это будет первое сильное похолодание в наступившем году.

Сложная обстановка с погодой сложилась и на юге.  В Краснодаре прошел сильнейший снегопад, из-за чего возникло миного затруднений. А на неделе ожидаются дожди, мокрый снег и гололед. Не легче обстановка и в Челябинской области, а также в Башкирии, где борются с заносами и гололедом. Тем временем метеорологи сообщают о новых осадках, передает "Пятый канал".

Ранее синоптики предупредили, что в Москву нагрянут сильнейшие морозы. По их словам,  в ночь на вторник, 12 января, столбики термометров опустятся до -25°C.

Полина ДОРОЖКИНА

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