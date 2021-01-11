Досрочная пенсия в 2021 году: кто имеет право

Льготы есть даже у некоторых женщин с двумя детьми

Часть россиян в 2021 г. смогут оформить страховую пенсию раньше срока. Главное – официально отработать положенное количество лет.

Отправиться на заслуженный отдых в 2021 г. смогут граждане, занятые на вредном для здоровья производстве, или чья деятельность связана с риском для жизни, например, летчики, плавильщики стали, лесозаготовщики. Для них важнее не возраст, а трудовой стаж.

В частности, мужчины, отработавшие не менее 10 лет под землей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет при условии, что общий стаж у них составляет от 20 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет, если 7,5 лет были заняты на подземных работах, а общий стаж не менее 15 лет.

При этом женщины-маляры могут обратиться за оформлением пенсии по старости в 50 лет, если общий стаж составляет 20 лет, из которых не менее 10 лет по указанной профессии. Кроме того, на досрочную пенсию могут рассчитывать газосварщики, водители общественного транспорта, учителя, врачи. Уточнить, относится ли конкретная профессия к льготной категории, можно в отделении или на сайте ПФР.

На оформление страховой пенсии раньше наступления пенсионного возраста могут претендовать также многодетные матери. Так, женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста трех детей, могут выйти на пенсию на три года раньше при наличии 15 лет трудового стажа. Имеющие 4 детей – на 4 года раньше. Мамы 5 и более детей могут отдыхать после 50 лет, приводит "Парламентская газета" слова сенатора Елены Бибиковой. Она напомнила, что женщины, родившие двух детей, при наличии стажа в условиях Крайнего Севера, имеют дополнительные льготы.

Пенсионный возраст в 2021 г. составит 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин, напоминает URA.RU. Досрочно выйти на пенсию можно также по состоянию здоровья или при потере работы гражданами предпенсионного возраста.