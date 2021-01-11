Обряды в старый Новый год 2021 на деньги и желания

Привлечь деньги и исполнить желания: ритуалы в старый Новый год 2021
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
В это время мечты воплотятся, если следовать определенным правилам

Ночь с 13 на 14 января не менее волшебная, чем с 31 декабря на 1 января. Наступает старый Новый год, когда тоже совершаются чудеса. В это время реально кое-что изменить в своей жизни. Например, привлечь богатство и добиться исполнения желаний.

Сделать это можно, следуя определенным правилам. Они способны помочь и в 2021 году, и в дальнейшем. Что и как нужно делать, а также какие предметы понадобятся, расскажем по порядку.

Важную роль в привлечении денег сыграет веник, который издавна на Руси считали символом богатства, уюта, удачи, счастья и спокойствия в доме. Купите новый, причем выбирайте тот, на котором больше зернышек. Сходите в церковь за святой водой.

Наведите порядок в жилище – избавьтесь от всего ненужного и старого, протрите пыль, вымойте пол: богатство идет к чистоте, а не к грязи. Затем в полночь с 13 на 14 января трижды подметите все углы по часовой стрелке и таким же образом побрызгайте на стены святой водой, приговаривая: "Как пыль к венику прилипает, так деньги к дому рабы Божьей (свое имя) прилипают, силы со мной небесные, да прибудут".

Поможет разбогатеть также ритуал с еловыми ветками, красной лентой и церковными свечами. Вечером 13 января попарьтесь в бане с еловыми ветками, а водой, в которой их запаривали, вымойте пол в доме. В полночь красной лентой свяжите из этих веток венок, поставьте в его центр подсвечник со свечой и скажите: "Святый Василий на небесах, раба Божий (свое имя) здесь на земле, на защиту просит у милости твоей. Сколько иголок на ветвях, столько бы дал мне ты счастья мне, как развивается аромат от ветвей благих, так бы и богатство развивалось бы в доме моем".

Чтобы исполнилось желание, нужно в ночь на старый Новый год остаться в полном одиночестве. Лучше сесть на пол в удобной позе, представить то, чего хотите, мысленно рассмотреть это в деталях, пощупать и почувствовать его запах, после чего подобрать к нему одно слово или фразу и, произнеся вслух "Появись!", назвать желаемое.

А еще можно добиться воплощения мечты с помощью большого или маленького зеркала. Прибравшись и проветрив помещение, с хорошим настроением,  включив приятную музыку, займите удобную позу, мысленно выразите свое желание и, глядя в зеркало на себя, говорите его вслух 33 раза, медленно и твердо, с уверенностью в том, что оно сбудется. А в конце попросите Василия Великого, которому был посвящен старый Новый год, стать помочь в осуществлении вашей просьбы. 

Ранее "Утро.ру" писало о самых популярных рождественских гаданиях.С 6 по 19 января называли Святками, когда вечерами гадали, в основном девушки, и чаще всего – на судьбу

Полина ДОРОЖКИНА

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