Оптовая стоимость топлива уже подорожала

Цены на бензин в России могут заметно вырасти уже в январе 2021 года. Этому способствует повышение акцизов на 4%, а также дорожающая нефть.

Тенденция к росту стоимости топлива в РФ наметилась еще в декабре прошлого года. За это время оптовые поставки АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, передает "Коммерсант". При этом котировки на бензин в Европе за этот же период выросли на 15%, что делает экспорт топлива более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок.

По договоренности производителей с правительством РФ нефтяники получают компенсацию за сдерживание стоимости топлива внутри страны, поэтому пока на АЗС цены росли в пределах официального уровня инфляции. Однако параметры демпфера устанавливались еще в 2019 г. и сейчас не соответствуют реальной ситуации. Нефтяники несут убытки и могут компенсировать их за счет повышения цен.

К изменению ценника на топливо в России может подталкивать и его дефицит. Производители уже стремятся больше отгружать на экспорт, поскольку внутренние продажи проигрывают по доходности, передает телеканал "360".

При этом власти уверяют, что россиянам не о чем беспокоиться. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в 2020 г. топливо подорожало в среднем всего на 2%, и в 2021 г. рост розничных цен на нефтепродукты в России тоже "будет в пределах инфляции", пишет РИА "Новости".

В первые дни 2021 г. стоимость нефти на мировом рынке превысила 55 долларов за баррель. Однако аналитики предрекают падение цен на черное золото до 30-35 долларов. Для России считается критическим уровень 43,3 доллара за баррель – лишь разница от более высокой стоимости поступает в Фонд национального благосостояния.