Как быстро избавиться от набранного в новогодние праздники лишнего веса

Быстро похудеть после новогодних застолий помогут несколько продуктов - диетолог
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Освободиться от ненужных килограммов можно не только с помощью спортивных занятий

Быстро похудеть после сытных новогодних застолий помогут несколько продуктов. Употребляя их, можно не только сделать талию стройнее, но и выглядеть красивее, рассказала диетолог Лола Биггс.

Важную роль в этом сыграет такая приправа, как куркума. Для этого ее нужно добавить в чай, тофу (продукт из бобов сои, похожий на творог), яичницу, омлет или присыпать ею жареные овощи. Этот противовоспалительный и стимулирующий коллаген антиоксидант может защитить от преждевременного старения, улучшить кровообращение и освободиться от ненужных килограммов. Его прием два раза в день заметно снижает вес, объем талии и бедер, отметила врач.

Похудеть можно и отдавая предпочтение в питании овощам. К примеру, брокколи способствует избавлению от лишнего веса благодаря большому количеству клетчатки. Она поддерживает низкий уровень сахара в крови, придает коже свежесть и упругость, пояснила специалист.

Отличным помощником в борьбе с накопленными за время новогодних праздников отложениями будет и авокадо. Богатый витамином Е продукт, по словам диетолога, не только положительно влияет на качество волос и кожи, борется с преждевременным старением, но и улучшает обмен веществ.

Хорошо бы еще употреблять или добавлять в пудинги и соусы низкокалорийные и содержащие витамин С ягоды, в частности – вишню, чернику и красную смородину. А мясо лучше заменить богатой омега-3 жирной рыбой: скумбрией, лососем, сардиной, форелью, подчеркнула Лола Биггс, пишет The Sun.

Ранее врач назвал продукты, которые мешают сбросить вес. От их употребления аппетит разгорается еще больше, что приводит к набору лишних килограммов.

Полина ДОРОЖКИНА

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