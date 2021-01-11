На Украине вспыхнули протесты против повышения коммунальных платежей

На Украине вспыхнули протесты против повышения коммунальных платежей
Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Незалежной прошли выступления против роста тарифов ЖКХ

В нескольких регионах Украины прошли массовые демонстрации против решения властей по повышению тарифов на газ и электричество. В ходе выступлений, которые проходили 10 января, на трассах недовольные перекрывали движение и пикетировали здания городских администраций.

Так, во время проведения акции в Полтаве несколько десятков человек перекрыли дорогу на Киев, на протяжении нескольких часов расхаживая с плакатами. Причиной массовых выступлений стало повышение газового тарифа – в Полтаве стоимость кубометра по новым правилам достигла 2,31 гривны, в то время как во многих регионах Незалежной цена в настоящий момент не превышает 2 гривен, передает "Полтавщина".

В Николаеве протестующие собрались у здания горсовета, потребовав отказаться от повышенной стоимости коммуналки. Участники демонстрации намеревались перекрыть автомобильное движение на мосту, однако их планы сорвали правоохранительные органы.

В Кривом Роге также недовольные потребовали от горсовета вернуть тарифы, действовавшие до 1 января 2021 года.

28 декабря украинский кабмин утвердил отмену льготного тарифа на электричество для граждан. В соответствии с новыми правилами, 100 кВТ электроэнергии обойдутся украинцам в 1,68 гривны за один Квт в час вместо прежних 0,9. Инициатива поступила от Юрия Петренко, бывшего топ-менеджера "Нафтогаза", занимающего в настоящее время руководящий пост в Минэнерго Украины, отмечает "Диалог.UA".

Егор МАЛКОВ

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