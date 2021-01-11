Побороть рак поможет одна добавка к чаю - ученые

Побороть рак поможет одна добавка к чаю - ученые
Фото: imagebroker/Andreas Pollok/www.globallookpress.com
Экстракт способен снижать уровень холестерина в крови и уничтожать смертоносные клетки

Одна известная и популярная добавка к чаю поможет убить рак. Это бергамот, сообщили ученые из университетов Калабрии и Солфорда.

В этом экстракте содержащатся такие вещества, как брутьеридин и мелитидин. Они подавляют ферменты холестерина, а также приводят к прекращению деления и уничтожению смертоносных клеток.

К тому же бергамот не вызывает вредного побочного влияния на огранизм. Это выгодно отличает его от используемых в последнее время лекарств из группы статинов.

На основе этого экстракта можно получить нетоксичные препараты для лечения онкологических заболеваний. А еще создать медикаменты для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В настоящее время они уже разрабатываются. Новые методы и применение таких лекарств будут использоваться в сочетании с традиционными способами лечения рака, отметили спуциалисты после проведения исследования, результаты которого опубликованы в журналеBioenergetics.

Ранее стало известно, как снизить риск развития рака. Это удастся, если нормализовать рацион. В него необходимо включить все необходимые для хорошего здоровья питательные вещества. А принимать пищу нужно в спокойной обстановке, не торопясь. 

Полина ДОРОЖКИНА

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