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В разговоре с журналисткой Наилей Аскер-Заде Александр Лукашенко признался – иногда ему приходится непросто с сыном Николаем. А все дело в том, что оба являются сильными личностями, привыкшими до последнего отстаивать свою точку зрения.
В эфире передачи "Действующие лица" Лукашенко акцентировал внимание на том, что между ним и наследником нет никакой конкуренции. По словам президента Белоруссии, Николай часто пытается дать отцу непрошенный совет.
"Я каждый день слышу от сына слова: "Папа, ты не прав". И реагирую на это по-разному", – заявил Александр Григорьевич.
Белорусский лидер отметил, что в одних ситуациях он просит сына не вмешиваться, а в других, наоборот, прислушивается к его мнению.
"Он имеет право на свою точку зрения, да и говорит он о том, в чем разбирается", – признал Батька.
Сам Николай подтвердил, что между ними случаются конфликты. Сын президента Белоруссии добавил – не всегда все проходит гладко.
Ранее телеведущая Наиля Аскер-Заде призналась, что ей очень понравился Николай Лукашенко. Журналистка поняла, почему молодой человек пользуется такой популярностью среди представительниц женского пола.
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