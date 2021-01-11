Цены в 2021 году: что продолжит дорожать в России

Цены в 2021 году: что продолжит дорожать в России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ожидается дальнейшее повышение стоимости продуктов и жилья

В наступившем году россияне будут вынуждены больше платить за коммунальные услуги, алкоголь, сигареты. К этому внутренне многие были готовы. Но подорожание части товаров оказалось неприятной неожиданностью для большинства граждан.

В 2021 г. стоимость услуг ЖКХ, газа, электроэнергии, железнодорожных перевозок возросла в среднем на уровень инфляции. Об этом власти и операторы предупреждали заранее, поэтому россияне оказались внутренне готовы к увеличившимся суммам в платежках.

За счет роста акцизов на алкоголь и табачные изделия на 4% и 20% соответственно поднялись розничные цены и на эту продукцию. Теперь курильщикам придется выкладывать в среднем на 20 рублей больше за пачку сигарет или переходить на менее престижные марки.

Но этот рост цен фиксированный. Куда хуже обстоит дело на рынке недвижимости. В 2020 г. стоимость жилья в разных регионах страны выросла на 30-50%, передает "Царьград". На это повлияло как подорожание импортных стройматериалов, возникшее из-за ослабления курса рубля, так и программа льготной ипотеки.

Благодаря упрощенному оформлению кредитов на жилье по пониженной ставке спрос на новостройки в РФ заметно вырос. На этом фоне застройщики задирают цены на квадратный метр. Учитывая, что льготную ипотеку можно оформить до середины 2021 г., аналитики ожидают дальнейшего роста стоимость квартир. Кроме того, в наступившем году могут подорожать продукты, не входящие в список с установленными правительством предельными ценами. Например, шоколад и сладости могут стать дороже на 10%.

Ранее эксперты предупредили о росте цен на бензин в России, однако в правительстве заверили, что для граждан он не превысит среднего уровня инфляции. 

Фоторепортаж
Налог на вклады и удорожание ЖКХ: что изменится в жизни россиян с 1 января 2021
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Николай ВИКТОРОВ

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