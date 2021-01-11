Бывший донецкий шахтер утверждает, что видел атаку истребителя на пассажирский борт

Независимый технический эксперт Юрий Антипов в очередном своем расследовании крушения малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом сравнил рассказ очевидца авиакатастрофы с обнародованными несколько лет назад радиопереговорами пилота украинского истребителя, сопровождавшего пассажирский лайнер, с руководителем полетов.

Специалист пришел к выводу, что показания жителя села Петропавловки Льва Булатова говорят о непричастности к трагедии российского "Бука", на чем настаивают следователи из Нидерландов. Бывший шахтер поведал о том, что лично видел в небе 17 июля 2014 г. перед крушением МН17 и штурмовик ВВС Украины. Оба самолета практически одновременно скрылись в облаках, после чего произошла трагедия.

Пенсионер утверждает, что украинская "сушка" атаковала "Боинг". По его словам, он видел это с помощью оптики, причем мог бы разглядеть даже номер борта штурмовика, но не "задавался такой целью".



"Лев Булатов в своем интервью упорно и несколько раз повторяет, что он слышал в небе три хлопка... Уже одно то, что он слышал в небе за облаками три хлопка, напрочь отметает версию с "Буком". Ведь "Бук" взрывается один раз, а не три раза подряд", – пишет Антипов в издании New Inform.

Сравнивая обнародованную аудиозапись переговоров пилота украинского истребителя, который зачем-то сопровождал пассажирский лайнер, с офицером наземной службы, и показания данного свидетеля, можно получить идентичную картину произошедшего в небе над Донбассом шесть лет назад.

"Летчик сообщил, что увидел взмывающего "маленького" правее своего истребителя. Булатов утверждает, что штурмовик взмыл в облака, находясь справа от МН17. Все сходится", – резюмировал эксперт.

Антипов убежден, что необходимо провести экспертизу записи из кабины военного пилота, на которой будет слышен звук обстрела истребителем ВВС Украины малайзийского "Боинга".

Напомним, в ноябре 2020-го российский специалист подробно разобрал документальный фильм-расследование об украинском летчике Владиславе Волошине, снятом местным журналистом Андреем Лактионовым. В ленте автор указывал на странности смерти аса спустя четыре года после трагедии MH17. Между тем Антипов считает, что сам фильм дает больше вопросов, чем ответов.

