Три кальянные могут закрыть в Москве из-за нарушения антиковидных мер

Они продолжали обслуживать посетителей после 12 часов ночи

В центре столицы три кальянные могут быть закрыты на 90 дней из-за нарушения правил профилактики коронавирусной инфекции, либо им будет предъявлен штраф в 300 тысяч рублей. Сейчас здания временно опечатали, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Он указал, что ежедневно сотрудники инспекции вместе с правоохранителями проводят рейды по Москве с целью выявить заведения, которые продолжают работу после 23:00. Поплавский указал, что в ночь с 8 по 9 января подобное нарушение выявили в трех кальянных: "Москальян" на Большом Спасоглинищевском переулке, Hookahplace на Мясницкой улице и баре "Энигма" на Покровке.

Инспектор сообщил, что в этих заведениях продолжилась работа и обслуживание клиентов после 24:00. Также там не соблюдали требования по использованию индивидуальных средств защиты.

"Штраф за данное нарушение согласно статье 20.6.1 грозит юридическим лицам до 300 тыс. рублей, а в случае установления факта причинения вреда здоровью людей до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", – уточнил Поплавский.

