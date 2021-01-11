Как россиянам будут поднимать пенсию в 2021 году: график доплат

Как россиянам будут поднимать пенсию в 2021 году: график доплат
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прибавки получат несколько категорий граждан

В этом году российские пенсионеры могут рассчитывать сразу на несколько прибавок к социальным выплатам. Отмечается, что сумма финансовой поддержки зависит от субъекта федерации, а также категории пенсионера.

Так, пожилые люди без трудоустройства получили прибавку к соцвыплатам в размере 6,3%. Информация указана на официальном сайте Пенсионного фонда России.

Кроме того, с 1 февраля будут пересчитаны пособия федеральных льготников. Российские власти приняли решение проиндексировать выплаты таких граждан на 3,8%.

1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Такие выплаты получают россияне, которые не смогли накопить нужное число пенсионных баллов. Их пособие увеличится на 2,6%, пишет РИА ФАН.

Ранее сообщалось, кто из жителей России имеет право на досрочную пенсию в текущем году.

Ольга ФЕДОРОВА

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