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В этом году российские пенсионеры могут рассчитывать сразу
на несколько прибавок к социальным выплатам. Отмечается, что сумма финансовой
поддержки зависит от субъекта федерации, а также категории пенсионера.
Так, пожилые люди без трудоустройства получили прибавку к соцвыплатам в размере 6,3%. Информация указана на официальном сайте Пенсионного фонда России.
Кроме того, с 1 февраля будут пересчитаны пособия федеральных льготников. Российские власти приняли решение проиндексировать выплаты таких граждан на 3,8%.
1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Такие выплаты получают россияне, которые не смогли накопить нужное число пенсионных баллов. Их пособие увеличится на 2,6%, пишет РИА ФАН.
Ранее сообщалось, кто из жителей России имеет право на досрочную пенсию в текущем году.
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