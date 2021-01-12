Некоторым россиянам повысят пенсию до 30 тысяч рублей в 2021 году

Некоторым россиянам повысят пенсию до 30 тысяч рублей в 2021 году
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
С 1 января выплаты проиндексированы на 6,3%

С 1 января 2021 года индексация пенсионных выплат для пожилых россиян составила 6,3%. Благодаря принятым мерам ежемесячные страховые пособия по старости увеличились минимум на одну тысячу рублей, достигнув в среднем размере 17,5 тыс.

В пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что те категории пенсионеров, чей размер выплат до 2019 года превышал 25 тыс., могут рассчитывать на размер пенсий от 30,3 тысячи рублей ежемесячно благодаря индексациям. А те, чья пенсия в указанный период составляла 26 тысяч, могут рассчитывать на выплату в размере 31,5 тыс. рублей соответственно, передает Ura.ru.

Так, если пенсионер получал в конце года получал 17,5 тысячи, то после введения индексации в новом году размер его пенсии увеличился на 1,1 тыс., сообщили в Пенсионном фонде.

Напомним, с 2021 года отдельные категории населения могут рассчитывать на досрочное оформление страховой пенсии. Главным условием остается наличие необходимого трудового стажа. В 2021 году отправиться на пенсию могут те россияне, которые занимаются профессиональной деятельностью на вредном для здоровья производстве, а также граждане, чья работа связана с риском для жизни.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству по индексации пенсий для работающих граждан.

Егор МАЛКОВ

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