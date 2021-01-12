Любитель ночных гонок: раскрыты детали о виновнике смертельного ДТП с военной колонной

Водитель большегруза, врезавшегося в автобусы не раз нарушал правила дорожного движения

В ходе расследования смертельного ДТП с военной колонной в Московской области раскрылись некоторые детали о виновнике аварии. Оказалось, что Иван Гавриков был любителем ночных гонок.

Кроме того, мужчина интересовался скоростными автомобилями, в числе которых "Мерседес AMG S63" и быстрой ездой. Он не раз наблюдал за ночными гонками с заносами, проходившими по Москве. Раньше он работал в московской компании по перевозке стройматериалов. Начальство претензий ему не предъявляло.

Также водитель большегруза, врезавшегося в автобусы с солдатами и офицерами, не раз нарушал правила дорожного движения и привлекался к ответственности. Большегруз, на котором житель Владимирской области мчался в тот роковой час, он взял в аренду меньше месяца назад, сам искал клиентов и выполнял частные заказы, сообщает "Лайф".

В салонах четырех автобусов, попавших в ДТП на Новорижском шоссе, находились 127 военнослужащих. Погибли четверо, пострадали 42 человека, состояние одного из них крайне тяжелое, пишет "Интерфакс". По другим данным, 12 раненых попали в реанимацию.

Гавриков своей вины в случившемся не признал. Он пытается переложить ответственность на  военных, которые якобы "не обеспечили безопасность прохождения колонны", цитирует РЕН ТВ.

Авария произошла днем в понедельник, 11 января. В Подмосковье грузовик врезался в военные "ПАЗики" из учебного центра ФКУ "Войсковая часть 83466", занимающегося подготовкой водителей для Минобороны. Колонна остановилась на дороге из-за поломки, и в нее на большой скорости влетел многотонник, водитель которого не успел затормозить. 

Полина ДОРОЖКИНА

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