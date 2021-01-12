Освятить дом и искупаться в проруби: как правильно провести Крещение

Освятить дом и искупаться в проруби: как правильно провести Крещение
Фото: Sergey Kolesnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
В этот день нужно очистить душу и тело

Уже через несколько дней,19 января, россияне отметят большой праздник – Крещение Господне. Он завершает новогодние и рождественские торжества. И провести его нужно правильно.

История появления праздника

В этот день, по поверью, Иоанн Предтеча окрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому дату еще называют праздником Иордана, а также Богоявлением. 

Традиции и обычаи 19 января  

На Руси испокон веков отмечали Крещение в ночь с 18 на 19 января. У христиан это одно из важнейших религиозных торжеств. Верующие придерживаются в этот день определенных правил, Также они проводят разнообразные обряды – для благополучия и счастья в доме на весь наступивший год.

Перед праздником наши предки брали емкости с водой в церковь и освящали ее там. Затем святили ею дом и купались в прорубях. Считается, что тем самым люди очищают свои души и тела.

Отмечали торжество семьями. Время считалось подходящим для того, чтобы попросить руки любимой девушки (верили, что тогда пару ожидает счастливый брак). Часто в этот день родители обсуждали и будущую свадьбу молодых.

Также было принято крестить детей. Считалось, что это обеспечит их здоровьем и гарантирует долгую жизнь.

Как правильно встретить и провести Крещение

В канун праздника, 18 января, принято соблюсти пост, навести порядок в доме и приготовить ужин. После этого им нужно сходить в церковь, освятить дом и собрать домочадцев за столом. Утром в Крещение надо позавтракать и пойти в церковь, где, набрав святой воды, помолиться и отправиться к проруби.

Перед погружением надо как следует разогреться – активно помахать руками и ногами, сделать два – три приседания и наклона, чтобы тело стало горячим, но не вспотело. Окунаться не обязательно трижды и с головой. Достаточно одного раза и до подбородка. 

Вернувшись после совершения всех этих действий домой, можно подать на стол все приготовленное и, пригласив семью, поздравить всех и угостить.

Что запрещено 19 января

1. Людям, страдающим хроническими недугами – гипертонией, астмой, диабетом, ревматизмом, заболеваниями почек и другими – нельзя купаться в проруби. 

2. Нежелательно окунаться в воду там, где место не оборудовано для этого.

3. Купаться в проруби натощак также не рекомендуется.

4. Не позволяется опускаться в воду после употребления спиртного: это опасно и может плохо закончиться.

5. Проводить крещенское купание без освящения проруби тоже не стоит.

Ранее "Утро.ру" напомнило о церковных праздниках в январе 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость
Ответить
Чуть не сдох, после этого крещения- аж до пятого класса был освобожден от физкультуры из за ревматизма.
1
новости партнеров

Россия вошла в зону турбулентности: эксперт дал прогноз на 2021 - 2024 годы

Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты

Раскол в США играет на руку России и Китая - СМИ

Америке предрекли участь раздробленной Индии, если нация не объединится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей