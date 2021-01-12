В этот день нужно очистить душу и тело

Уже через несколько дней,19 января, россияне отметят большой праздник – Крещение Господне. Он завершает новогодние и рождественские торжества. И провести его нужно правильно.

История появления праздника

В этот день, по поверью, Иоанн Предтеча окрестил Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому дату еще называют праздником Иордана, а также Богоявлением.

Традиции и обычаи 19 января



На Руси испокон веков отмечали Крещение в ночь с 18 на 19 января. У христиан это одно из важнейших религиозных торжеств. Верующие придерживаются в этот день определенных правил, Также они проводят разнообразные обряды – для благополучия и счастья в доме на весь наступивший год.

Перед праздником наши предки брали емкости с водой в церковь и освящали ее там. Затем святили ею дом и купались в прорубях. Считается, что тем самым люди очищают свои души и тела.

Отмечали торжество семьями. Время считалось подходящим для того, чтобы попросить руки любимой девушки (верили, что тогда пару ожидает счастливый брак). Часто в этот день родители обсуждали и будущую свадьбу молодых.

Также было принято крестить детей. Считалось, что это обеспечит их здоровьем и гарантирует долгую жизнь.

Как правильно встретить и провести Крещение

В канун праздника, 18 января, принято соблюсти пост, навести порядок в доме и приготовить ужин. После этого им нужно сходить в церковь, освятить дом и собрать домочадцев за столом. Утром в Крещение надо позавтракать и пойти в церковь, где, набрав святой воды, помолиться и отправиться к проруби.

Перед погружением надо как следует разогреться – активно помахать руками и ногами, сделать два – три приседания и наклона, чтобы тело стало горячим, но не вспотело. Окунаться не обязательно трижды и с головой. Достаточно одного раза и до подбородка.

Вернувшись после совершения всех этих действий домой, можно подать на стол все приготовленное и, пригласив семью, поздравить всех и угостить.

Что запрещено 19 января

1. Людям, страдающим хроническими недугами – гипертонией, астмой, диабетом, ревматизмом, заболеваниями почек и другими – нельзя купаться в проруби.

2. Нежелательно окунаться в воду там, где место не оборудовано для этого.

3. Купаться в проруби натощак также не рекомендуется.

4. Не позволяется опускаться в воду после употребления спиртного: это опасно и может плохо закончиться.

5. Проводить крещенское купание без освящения проруби тоже не стоит.

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