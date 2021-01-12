Здоровье граждан волнует Киев в последнюю очередь

Приоритетом украинских властей является вовсе не забота о населении, а собственные амбиции. Это стало абсолютно очевидно после ответа главы МИД Незадежной Дмитрия Кулебы на вопрос о российской вакцине от COVID-19.

В эфире канала "1+1" во вторник, 12 января, министра спросили, возможна ли закупка российского препарата, если будет доказана его эффективность, безопасность и при этом он окажется дешевле иностранных аналогов. Ответ Кулебы был четким: "Нет".

"Есть фактор намного важнее, чем медицинский, – это фактор пропагандистский",

– пояснил глава украинской дипломатии. По его словам, если Киев закупит российскую вакцину, это даст Москве повод заявить, что она заботится о здоровье украинцев. А на самом деле, по его словам, Россию заботит "навязывание своих пропагандистских штампов", и с помощью вакцины она сможет привить свою идеологию украинцам.

Ранее в РФ сообщили, что готовы поставить вакцину "Спутник V" на Украину, если такой запрос поступит от Киева.

Договоренности о поставке вакцины от коронавируса с Россией уже заключили Аргентина, Алжир, Боливия, Сербия, Непал, Палестина и др. Еще около 10 стран ведут переговоры с РФ по этому вопросу.