Власти Украины испугались ущерба от российской вакцины

Власти Украины испугались ущерба от российской вакцины
Фото: АГН Москва
Здоровье граждан волнует Киев в последнюю очередь

Приоритетом украинских властей является вовсе не забота о населении, а собственные амбиции. Это стало абсолютно очевидно после ответа главы МИД Незадежной Дмитрия Кулебы на вопрос о российской вакцине от COVID-19.

В эфире канала "1+1" во вторник, 12 января, министра спросили, возможна ли закупка российского препарата, если будет доказана его эффективность, безопасность и при этом он окажется дешевле иностранных аналогов. Ответ Кулебы был четким: "Нет".

"Есть фактор намного важнее, чем медицинский, – это фактор пропагандистский",

– пояснил глава украинской дипломатии. По его словам, если Киев закупит российскую вакцину, это даст Москве повод заявить, что она заботится о здоровье украинцев. А на самом деле, по его словам, Россию заботит "навязывание своих пропагандистских штампов", и с помощью вакцины она сможет привить свою идеологию украинцам.

Ранее в РФ сообщили, что готовы поставить вакцину "Спутник V" на Украину, если такой запрос поступит от Киева. 

Договоренности о поставке вакцины от коронавируса с Россией уже заключили Аргентина, Алжир, Боливия, Сербия, Непал, Палестина и др. Еще около 10 стран ведут переговоры с РФ по этому вопросу.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Так вакцины нет,моста нет...
Гость
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Мда, кулеба клоун ещё тот
Гость
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Какой толпоёп этот куёпа, бандерам не повезло, так сдохните, без шприца, пердя и хрюкая на майдауне по поводу жкх платежей
Гость
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Хохлы даже собственной власти не нужны! :))))
Лучше мёртвый хохол, чем вакцинированный российской вакциной!
Вся киевская банда достойна правительственной награды от благодарного российского народа за уменьшение популяции хохлов!!!!
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