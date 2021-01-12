Умер соперник патриарха Кирилла

Последние дни он провел в больнице

Митрополит Филарет, почётный Патриарший экзарх всея Беларуси, скончался в возрасте 85 лет.  С декабря он лежал в одной из больниц Минска. 

С 1990 по 2013 года Филарет был предстоятелем Белорусской православной церкви, а в 2009 году был соперником патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол, отмечает РБК. 

Последний месяц митрополита лечили от коронавируса, пишет "МИР 24". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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