Последние дни он провел в больнице

Митрополит Филарет, почётный Патриарший экзарх всея Беларуси, скончался в возрасте 85 лет. С декабря он лежал в одной из больниц Минска.

С 1990 по 2013 года Филарет был предстоятелем Белорусской православной церкви, а в 2009 году был соперником патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол, отмечает РБК.

Последний месяц митрополита лечили от коронавируса, пишет "МИР 24".