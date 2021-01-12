Россиянам дали совет по хранению денег в банке

Россиянам дали совет по хранению денег в банке
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Специалист назвал способ сохранить сбережения при текущем уровне инфляции

В настоящее время уровень ставок по вкладам остается на довольно низком уровне. В сложившейся ситуации затруднительно защитить свои накопления от растущей инфляции, заявил исполнительный директор Klopenko Group, финансовый эксперт Дмитрий Иванов.

Специалист отметил, что в среднем ставка по рублевым вкладам составляет 4,2%. С текущем уровнем инфляции, которая практически достигла 5-процентного уровня, подобные вложения не принесут дохода, а лишь смогут гарантировать убытки.

Аналогичная ситуация сложилась и с долларом, где ставки также довольно низки. Оптимальным способом сохранения денежных средств на вкладах остаются банки, которые предлагают максимальный процент. Ключевым условием в таком случае остается надежность организаций, в которую вы хотите обратиться.

Тем не менее, считает Иванов, ситуация может измениться. Если в этом году Центробанк решит поднять ключевую ставку (в настоящее время она составляет 4,25%), то рост ставок по вкладам будет обеспечен. Остается выбрать лишь ту банковскую организацию, для которой характерен высокий процент, о чем специалист заявил в интервью агентству "Прайм".

Ранее финансовый эксперт Александр Бычков заявил, что хранение средств в иностранной валюте бесполезно для россиян, получающих зарплату в рублях и лишенных валютных обязательств. По словам специалиста, оптимальным решением станет открытие депозита.

Егор МАЛКОВ

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