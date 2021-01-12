В столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности

Предупреждение действует до вечера среды

Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о "желтом" уровне опасности. Причина кроется в гололедице, представляющей угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Синоптики информируют, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера среды, передает АГН "Москва".

Сообщается, что все дорожные службы перевели в режим повышенной готовности, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня". На этой неделе в столичный регион придут сильные морозы – местами до -25°C. Также вероятны снегопады и усиление ветра. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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