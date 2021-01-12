Транспортный парк Москвы обновится в 2021 году

Жителей и гостей столицы ждут новые автобусы, трамваи и вагоны метро

Борьба с пандемией коронавируса требует значительных бюджетных расходов, однако это не должно влиять на реализацию планов по повышению удобства и комфорта москвичей. Поэтому власти города приняли решение продолжить в 2021 г. модернизацию пассажирского общественного транспорта.

"В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей",

– подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Столица уже добилась потрясающих результатов в этом отношении. За последние годы городской автобусный парк был обновлен полностью, трамвайный – на 78%, а метро – на 63%. Большое внимание уделяется развитию экологичного электрического транспорта. Столичный парк электробусов насчитывает уже 600 единиц – это больше, чем в других европейских городах. Московские центральные диаметры обслуживают только комфортные "Иволги", ЭП2Д и "Ласточки".

Это уже сделало Москву одним из первых мегаполисов мира по оснащенности современным транспортом. Но работа продолжается. В наступившем году столичный метрополитен пополнят 337 новых вагонов, а на ближайшие три года запланирована закупка 1,3 тыс. вагонов модели "Москва-2020".

Что касается наземного транспорта, то в 2021 г. на линии выйдут еще 400 электробусов и 109 новых трамваев. Более 800 автобусов повышенной вместимости получит "Мосгортранс", еще столько же получат частные перевозчики, работающие в столице по госконтракту.

Обновление общественного транспорта затронет все районы столицы. К 2030 г. весь московский транспорт должен стать комфортным и экологически чистым, заверил мэр.

Также в этом году ожидается поставка 400 электробусов. На сегодняшний день в городе 600 электробусов, и уже сейчас мы лидируем среди европейских городов. Через десять лет, к 2030 году, весь парк @dtroad должен стать экологически чистым. pic.twitter.com/aAjIZdDMUM — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 10, 2021

Кроме модернизации транспортного парка, в Москве прокладывают новые дороги и линии метрополитена. Только в 2021 г. в столице должны открыться для пассажиров 11 станций метро на западном, юго-западном и южном участках Большой кольцевой линии: "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино".

