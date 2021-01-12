Транспортный парк Москвы обновится в 2021 году

Транспортный парк Москвы обновится в 2021 году
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Жителей и гостей столицы ждут новые автобусы, трамваи и вагоны метро

Борьба с пандемией коронавируса требует значительных бюджетных расходов, однако это не должно влиять на реализацию планов по повышению удобства и комфорта москвичей. Поэтому власти города приняли решение продолжить в 2021 г. модернизацию пассажирского общественного транспорта.

"В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей",

подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Столица уже добилась потрясающих результатов в этом отношении. За последние годы городской автобусный парк был обновлен полностью, трамвайный – на 78%, а метро – на 63%. Большое внимание уделяется развитию экологичного электрического транспорта. Столичный парк электробусов насчитывает уже 600 единиц – это больше, чем в других европейских городах. Московские центральные диаметры обслуживают только комфортные "Иволги", ЭП2Д и "Ласточки".

Это уже сделало Москву одним из первых мегаполисов мира по оснащенности современным транспортом. Но работа продолжается. В наступившем году столичный метрополитен пополнят 337 новых вагонов, а на ближайшие три года запланирована закупка 1,3 тыс. вагонов модели "Москва-2020".

Что касается наземного транспорта, то в 2021 г. на линии выйдут еще 400 электробусов и 109 новых трамваев. Более 800 автобусов повышенной вместимости получит "Мосгортранс", еще столько же получат частные перевозчики, работающие в столице по госконтракту.

Обновление общественного транспорта затронет все районы столицы. К 2030 г. весь московский транспорт должен стать комфортным и экологически чистым, заверил мэр.

Кроме модернизации транспортного парка, в Москве прокладывают новые дороги и линии метрополитена. Только в 2021 г. в столице должны открыться для  пассажиров 11 станций метро на западном, юго-западном и южном участках Большой кольцевой линии: "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино". 

Николай ВИКТОРОВ

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