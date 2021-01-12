Цена исчисляется в миллионах евро

Икона, подаренная представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе российского МИД Сергею Лаврову, имеет баснословную цену. По информации источника, стоимость уникальной исторической реликвии составляет 12,5 миллиона евро.

Согласно приведенным данным, речь идет о старинной иконе Николая Чудотворца, сделанной еще в XVIII веке.

По информации боснийского телеканала BN TV, реликвия какое-то время находилась в сейфе банка Banke Srpske, а затем, после банкротства структуры, оказалась у литовского банка UKIO. О том, где находился предмет ранее, неизвестно.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обвинил Додика во лжи, заявив, что последний сделал неверное заявление, сообщив, будто Киев не направлял Сараево требование о передаче предмета Украине.