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Икона, подаренная представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе российского МИД Сергею Лаврову, имеет баснословную цену. По информации источника, стоимость уникальной исторической реликвии составляет 12,5 миллиона евро.
Согласно приведенным данным, речь идет о старинной иконе Николая Чудотворца, сделанной еще в XVIII веке.
По информации боснийского телеканала BN TV, реликвия какое-то время находилась в сейфе банка Banke Srpske, а затем, после банкротства структуры, оказалась у литовского банка UKIO. О том, где находился предмет ранее, неизвестно.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обвинил Додика во лжи, заявив, что последний сделал неверное заявление, сообщив, будто Киев не направлял Сараево требование о передаче предмета Украине.
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