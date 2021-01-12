Маск на русском языке восхитился советским конструктором

Предприниматель таким образом отреагировал на сообщение Роскосмоса

Советскому конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву 12 января могло исполниться 114 лет. В связи с этой знаменательной датой Роскосмос посвятил инженеру сообщение в "Твиттер".

В корпорации отметили, что Королев стал основоположником практической космонавтики. На что отреагировал американский предприниматель Илон Маск. Глава компании Space X написал, что Королев "был великолепен". Тысячам человек понравился комментарий Маска. 

Как уточняет телеканал "360", Королев руководил созданием первой межконтинентальной баллистической ракеты, миссией по отправке первого человека в космос и многим другим. 

Полина ИВАНОВА

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