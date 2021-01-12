Причину медленного роста пенсий в России назвал эксперт

Причину медленного роста пенсий в России назвал эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гражданам РФ посоветовали не рассчитывать на НПФ

Значительно увеличить пенсионные накопления россиян мешает политика Центробанка. Таково мнение эксперта Российской экономической школы Олега Шибанова.

Сейчас пенсионными накоплениями граждан, сформированными в период с 2002 г. по 2014 г. за счет отчислений работодателей, распоряжаются операторы, уполномоченные Пенсионным фондом России (ПФР), и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). При этом действовать они обязаны в жестких рамках, поставленных ЦБ, и предпочитают вкладываться в бумаги крупных корпораций или облигации федерального займа. Поэтому средства в управлении НПФ по итогам года имеют минимальный рост.

"У такого портфеля ожидаемая доходность близка к инфляции или чуть выше ее", 

приводит News.ru мнение Шибанова. Экономист призвал россиян не рассчитывать на эти накопления, а изучить другие формы инвестиций и самим позаботиться о средствах на старость.

По данным за январь-сентябрь 2020 г., средняя доходность по пенсионным накоплениям россиян составила 6,4%. Инфляция за тот же период – 4,5%. Таким образом, НПФ сумели, хоть минимально, но увеличить доверенные им средства граждан.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, почему при низкой официальной инфляции так растут цены в магазине.

С 2014 г. в РФ заморожена накопительная часть пенсии. Отчисления работодателей уходят на выплаты нынешним пенсионерам. В конце прошлого года данную меру продлили до 2023 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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игорь
человек вообще не обязан никогда работать уже
пусть машины и роботы работают за него а получать деньги от роботов будут люди которые будут всю жизнь делать то что хотят и как хотят отдыхая
и тогда и пенсии не надо будет и столько чинуш которые по сути ничего никогда не делают и делать не будут
Ты при каком строе живешь. Получать будут те чьи эти роботы. И когда роботы заменят человека, ты сдохнешь с голоду.
игорь
Ответить
человек вообще не обязан никогда работать уже
пусть машины и роботы работают за него а получать деньги от роботов будут люди которые будут всю жизнь делать то что хотят и как хотят отдыхая
и тогда и пенсии не надо будет и столько чинуш которые по сути ничего никогда не делают и делать не будут
Гость
Ответить
Помоги правительству, помри до пенсии
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