Такие развлечения могут закончиться в больнице

Самый знаменитый теледоктор России Елена Малышева поделилась своим мнением по поводу популярного у россиян купания на Крещение Господня. Специалист считает такие эксперименты с организмом очень опасными.



Доктор подчеркнула, что ставшее традицией купание в проруби, на самом деле, не имеет никакого отношения к таинству крещения. Об этом не раз говорили православные священники. Однако россияне все равно из года в год мужественно погружаются в ледяную воду, рассчитывая обрести удачу и покровительство высших сил.

По словам Малышевой, таким людям больше светят проблемы со здоровьем. Звездный доктор заявила, что в момент купания в проруби у человека даже может остановиться сердце. Телеведущая сообщила, что к медикам постоянно обращаются люди с тяжелыми аритмиями после таких зимних развлечений.

"Купание в ледяной проруби – странная забава",– посетовала доктор в беседе с телеканалом "360".

К слову, в последнее время в Сети активно обсуждались слухи о том, что программу Малышевой "Жить Здорово" могут закрыть. В конце декабря Первый канал решил судьбу популярного шоу.