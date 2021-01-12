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Самый знаменитый теледоктор России Елена Малышева поделилась своим
мнением по поводу популярного у россиян купания на Крещение Господня.
Специалист считает такие эксперименты с организмом очень опасными.
Доктор подчеркнула, что ставшее традицией купание в проруби, на самом деле, не имеет никакого отношения к таинству крещения. Об этом не раз говорили православные священники. Однако россияне все равно из года в год мужественно погружаются в ледяную воду, рассчитывая обрести удачу и покровительство высших сил.
По словам Малышевой, таким людям больше светят проблемы со здоровьем. Звездный доктор заявила, что в момент купания в проруби у человека даже может остановиться сердце. Телеведущая сообщила, что к медикам постоянно обращаются люди с тяжелыми аритмиями после таких зимних развлечений.
"Купание в ледяной проруби – странная забава",– посетовала доктор в беседе с телеканалом "360".
К слову, в последнее время в Сети активно обсуждались слухи о том, что программу Малышевой "Жить Здорово" могут закрыть. В конце декабря Первый канал решил судьбу популярного шоу.
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