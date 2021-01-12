Узнать о грядущем помогут валенки и лифт

Ночь с 13 на 14 января ничем не уступает времени перехода из одного года в другой. Этот период также, как и ночь на 1 января, полон магии и волшебства. Издревле люди посвящают темное время праздничных суток гаданиям. В эту ночь совсем несложно узнать, что ждет в будущем.



Гадание на валенке

Это самый простой, но в тоже время один из самых надежных способов узнать, чего ждать впереди. Для этого ритуала в Старый Новый год потребуется валенок. Желающему подсмотреть в будущее нужно сложить в обувку несколько вещей – какую вытащишь, то и сбудется. Колечко сулит скорое замужество, кубик сахара – роскошную жизнь, тряпка – бедного супруга, платочек – красавца-жениха. Монетка обещает щедрого супруга, а лук – горькие слезы.

Гадание на мобильном телефоне

Вечером 13 января наберите на мобильнике произвольный номер. Когда на том конце провода вам ответят, поинтересуйтесь, как зовут собеседника. Также в будущем будут звать вашего любимого или любимую.

Гадание с помощью лифта

Для того чтобы узнать, сбудется ли заветное желание, нужно выйти на средний этаж в доме. Как только послышится движение лифта, нужно быть внимательным – если кабина едет вверх, мечта реализуется, а если вниз – то нет.

Гадание на телевизоре

Узнать ответ на главный вопрос поможет телевизор. Сначала нужно выключить везде свет и зажечь свечи. При полной тишине проговорить, о чем хочется узнать, и включить телевизор – первая фраза расскажет, как разрешится волнующий вопрос.

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