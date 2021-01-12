На Украине устроили истерику из-за советского конструктора

На Украине устроили истерику из-за советского конструктора
Фото: pixabay.com
Жители Незалежной попытались украинизировать Сергея Королева

Накаченные русофобской пропагандой украинцы готовы использовать любой повод для нападок на нашу страну. В этот раз жители Незалежной ополчились на Россию из-за Сергея Королева.

Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения отца космонавтики. Дабы почтить память великого ученого, официальный аккаунт российского правительства в "Твиттер" разместил запись, где напомнил о величии советского конструктора.

Украинский официальный аккаунт незамедлительно отреагировал на публикацию. Власти Незалежной напомнили, что Сергей Королев родился в Житомире, а значит, он украинский ученый. Так что, достижениями выдающегося человека должны гордиться украинцы. А россиянам следует стыдиться: ведь, по мнению Киева, на территории нашей страны Королева только и делали, что мучали, таскали по лагерям, а еще пытали.

Примечательно, что украинскую сторону ничуть не смутил тот факт, что аккаунт России назвал Королева "советским" ученым, а не "российским". Некоторые украинские пользователи поддержали Киев:

"Колонизаторы всегда присваивают себе любые заслуги", - негодует пользователь Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто напомнил, что в период жизни Королева Украина была частью Советского Союза и как отдельное государство на карте не существовала.

При этом глава Незалежной Владимир Зеленский тоже считает отца космонавтики "великим украинским ученым". Так он назвал выдающего конструктора в своей публикации в "Твиттер", отмечает "Общественная служба новостей"

Кстати, сегодня Илон Маск на русском языке восхитился советским конструктором Королевым. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Королев не только родился в Житомере, но он еще закончил Киевский Политехнический Институт. Один из корпусов КПИ носит еге имя. Как- то так.
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