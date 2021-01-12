Жители Незалежной попытались украинизировать Сергея Королева

Накаченные русофобской пропагандой украинцы готовы использовать любой повод для нападок на нашу страну. В этот раз жители Незалежной ополчились на Россию из-за Сергея Королева.



Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения отца космонавтики. Дабы почтить память великого ученого, официальный аккаунт российского правительства в "Твиттер" разместил запись, где напомнил о величии советского конструктора.

Today marks 1⃣1⃣4⃣ years since the birth of Sergey #Korolev - the legendary Soviet rocket engineer, designer & scientist.



🚀 He is rightfully named the 'father' of spaceflight. #R7 Rocket, #Sputnik1, Yuri #Gagarin’s journey into space - are all among his many accomplishments! pic.twitter.com/5XcrgIv8UE — Russia 🇷🇺 (@Russia) January 12, 2021

Украинский официальный аккаунт незамедлительно отреагировал на публикацию. Власти Незалежной напомнили, что Сергей Королев родился в Житомире, а значит, он украинский ученый. Так что, достижениями выдающегося человека должны гордиться украинцы. А россиянам следует стыдиться: ведь, по мнению Киева, на территории нашей страны Королева только и делали, что мучали, таскали по лагерям, а еще пытали.

Theft alarm 🚨🚨🚨



Genius of rocket & spacecraft engineering Serhiy Korolyov, *who called himself Ukrainian* was



Born: 🇺🇦Zhytomyr

Raised: 🇺🇦Nizhyn & 🇺🇦Kyiv

Studied: 🇺🇦Odesa & 🇺🇦Kyiv



Worked, then *arrested, tortured, and imprisoned for 6 years*: 🇷🇺Moscow, 🇷🇺Kolyma, 🇷🇺Kazan https://t.co/iILDlX1cX3 — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 12, 2021

Примечательно, что украинскую сторону ничуть не смутил тот факт, что аккаунт России назвал Королева "советским" ученым, а не "российским". Некоторые украинские пользователи поддержали Киев:

"Колонизаторы всегда присваивают себе любые заслуги", - негодует пользователь Сети.

Впрочем, нашлись и те, кто напомнил, что в период жизни Королева Украина была частью Советского Союза и как отдельное государство на карте не существовала.

При этом глава Незалежной Владимир Зеленский тоже считает отца космонавтики "великим украинским ученым". Так он назвал выдающего конструктора в своей публикации в "Твиттер", отмечает "Общественная служба новостей".

Кстати, сегодня Илон Маск на русском языке восхитился советским конструктором Королевым.