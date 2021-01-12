В России стартовал новый проект "Конкурс политологов"

В России стартовал новый проект "Конкурс политологов"
Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
О запуске мероприятия сообщил Сергей Кириенко

12 января стало известно, что на российской территории стартовал новый проект по поиску высококвалифицированных кадров "Конкурс политологов". О знаменательном событии сообщил замглавы АП России Сергей Кириенко.

Цель проекта – найти успешных политологов, которые уже проявили свои таланты в данной сфере. Финалисты конкурса смогут попробовать силы в значимых социальных и политических проектах.

Во время своего выступления Кириенко подчеркнул, что реализация данного проекта направлена на решение конкретных задач, стоящих перед Россией в социально-политической сфере. По словам высокопоставленного госслужащего, результаты конкурса будут подведены уже в мае. Таким образом, успешные конкурсанты смогут проявить себя в избирательных кампаниях текущего года.

Глава АНО "Экспертный институт социсследований" (выступает организатором мероприятия) напомнил, что компания успешно проявила себя в реализации проекта "Лидеры России". По словам Алексея Комиссарова, правила проведения конкурса будут максимально прозрачными и понятными для желающих проявить себя.

Управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко в свою очередь отметил, что участие в конкурсе станет важным этапом в развитии политологов, которые получат беспрецедентную возможность усовершенствовать свои навыки.

Как добавил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, за счет проведения конкурса повысится интерес госаппарата к сфере социально-политического менеджмента. Также эта замечательная возможность для тех, кто стремится реализовать свои таланты в сфере политической экспертизы.

Ольга ФЕДОРОВА

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