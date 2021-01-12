Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
12 января стало известно, что на российской территории
стартовал новый проект по поиску высококвалифицированных кадров "Конкурс
политологов". О знаменательном событии сообщил замглавы АП России Сергей
Кириенко.
Цель проекта – найти успешных политологов, которые уже проявили свои таланты в данной сфере. Финалисты конкурса смогут попробовать силы в значимых социальных и политических проектах.
Во время своего выступления Кириенко подчеркнул, что реализация данного проекта направлена на решение конкретных задач, стоящих перед Россией в социально-политической сфере. По словам высокопоставленного госслужащего, результаты конкурса будут подведены уже в мае. Таким образом, успешные конкурсанты смогут проявить себя в избирательных кампаниях текущего года.
Глава АНО "Экспертный институт социсследований" (выступает организатором мероприятия) напомнил, что компания успешно проявила себя в реализации проекта "Лидеры России". По словам Алексея Комиссарова, правила проведения конкурса будут максимально прозрачными и понятными для желающих проявить себя.
Управляющий партнер "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко в свою очередь отметил, что участие в конкурсе станет важным этапом в развитии политологов, которые получат беспрецедентную возможность усовершенствовать свои навыки.
Как добавил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, за счет проведения конкурса повысится интерес госаппарата к сфере социально-политического менеджмента. Также эта замечательная возможность для тех, кто стремится реализовать свои таланты в сфере политической экспертизы.
Стране придется столкнуться с трудностями, которые ей подкинут западные оппоненты
Американская разведка объединится с союзниками, чтобы копать против Москвы