Гражданин РФ не может понять, что ему инкриминируют, если корабль и груз власти Ливана отобрали у владельца семь лет назад

Капитан судна Rhosus Борис Прокошев шокирован известием о выданном Интерполом на его арест ордером. Саму новость он узнал от журналистов. Об этом сообщает телеграм-канал издания РБК.

Напомним, речь идет о корабле, который в 2013 г. перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик и застрял в Бейруте из-за поломки. Власти Ливана после проверки отказались выпускать его из порта. В результате владелец сухогруза также россиянин Игорь Гречушкин обанкротился и фактически оставил на произвол экипаж корабля, который около года бедствовал на чужбине.

В августе 2020-го на складе порта Бейрута селитра, конфискованная ливанскими таможенниками в 2014 г., взорвалась. Тогда погибло 190 человек, свыше шести тысяч получили ранения.

Сам Прокошев своей вины в трагедии не видит.

"В шоке я. Я не знаю, каким образом меня могли притянуть. В конце концов, если уже на то пошло, груз мы везли не в Ливан, а в Мозамбик. И не моя это вина, они сами задержали судно в Бейруте, не выпустили его из порта", – сказал капитан.

Он подчеркнул, что моряки вынуждены были остаться в ливанской столице лишь по причине того, что власти страны не выпускали судно в море.

Интерпол выдал ордера на арест Гречушкина и Прокошева, передают РИА "Новости". Ранее в октябре прошлого года ливанские власти их арестовали заочно. А еще в августе почти сразу после взрыва стало известно, что службы безопасности Кипра приступили к розыску по данному ЧП Гречушкина. Тогда СМИ писали, что он якобы находится в этой стране.

В комментариях россияне не понимают, что именно следствие в Бейруте и Интерпол могут инкриминировать морякам, у которых отобрали судно, его груз и давно его отправили на склад (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"надо было еще арестовать тех, кто произвел эту селитру...и грузчиков, кто загружал и разгружал....", "Оказывает селитра лежала с 2013 года и вдруг надумала взорваться, ливанцы нас за кого принимают?", "И порт тоже мы взорвали?! Маразм крепчает", "Идиотизм, обанкротили мужика, конфисковали груз, теперь крайних ищут! Это вообще нормально?"

