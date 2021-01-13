Эксперт уверен, что Москва не станет выделять средства в ПФР, ссылаясь на дефицит бюджета

Правительство Российской Федерации выступит против законопроекта о дополнительной индексации пенсионных выплат для населения в течение 2021 года. Соответствующее мнение выразил экономист, профессор ВШЭ Евгений Гонтмахер, комментируя предложение фракции ЛДПР по повышению выплат для пожилых граждан.

По словам специалиста, главный аргумент кабмина сводится к тому, что средства на повышение пенсий в федеральном бюджете отсутствуют, поэтому на большую щедрость власти не пойдут, передает Ura.ru.

Более того, в Кремле полагают, что пенсионеры вовсе не относятся к самой бедной категории населения страны. Именно по этой причине во время коронавирусной пандемии пожилые граждане РФ не дождались от государства дополнительной финансовой поддержки, заявил Гонтмахер в эфире телеканала "Дождь".

По этой причине, заключил специалист, кабмин даст отрицательный ответ. Аналогичное решение правительство примет и по индексации пенсий для работающих граждан пожилого возраста, на необходимость которой указал недавно президент России Владимир Путин.

Ранее представитель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил в своем "Телеграм", что ЛДПР предложила ввести новые положения в действующую Конституцию по индексации пенсий. В партии предложили разработать определенный механизм, который бы позволил защитить порядок повышения пенсионных выплат от инфляции на законодательном уровне.

Эксперт Российской экономической школы Олег Шибанов заявил, что политика Центробанка препятствует увеличению пенсионных накоплений россиян. В настоящее время уполномоченные операторы ПФР, занимающиеся отчислениями, действуют в жестких рамках, установленных самим ЦБ.