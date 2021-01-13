Синоптики прогнозируют потепление

В канун Крещения морозы в столичном регионе пойдут на спад – потепление ожидают до -10 °C в дневное время. Об прогнозе погоды ближе к 19 января рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, пик морозов придется на воскресенье 17 января. В ночь на 18 января температура будет довольно холодная – около -20-25 °C. Потепление начнется днем до -8-10 °C. Поэтому, отмечает синоптик, Крещение будет морозным, но не лютым, пишет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно отмечать Крещение.