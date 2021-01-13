Выработанную властями города систему льгот высоко оценили зарубежные специалисты

Мерами поддержки, предоставленными правительством Москвы бизнесу в период эпидемии коронавируса, воспользовались более 51 тыс. организаций. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Это означает, что городские власти совместно с предпринимателями и экспертами разработали эффективную и востребованную программу помощи.

Диалог с бизнесом столичные власти активизировали еще в марте 2020 г., когда стало понятно, что коронавирус – это всерьез и надолго. В Москве была организована специальная "горячая линия" для предпринимателей по вопросам, связанным с COVID-19. Самые важные инструменты были определены быстро. В их число вошло снижение налогового бремени, освобождение от платежей за городское имущество, выплаты в форме грантов, предоставление льготных кредитов и различные виды отсрочек по налогам и сборам.

"На конец 2020 г. мерами поддержки московского правительства воспользовались свыше 51 тыс. организаций. Объем фактически оказанной поддержки составил 35,5 млрд рублей",

– приводит АГН "Москва" слова Ефимова.

Всего в Москве было принято пять пакетов мер поддержки экономики на общую сумму около 90 млрд рублей в дополнение к уже действующей системе льгот и преференций. Это позволило бизнесу значительно сократить свои расходы, что особенно важно в период коронавирусного кризиса.

Столичную программу поддержки бизнеса высоко оценили и международные эксперты. Так, японские специалисты, сравнив методы поддержки экономики в Москве и Токио, пришли к выводу, что с российской столицы можно брать пример, как оперативно стабилизировать ситуацию.

Важно, что московские власти не ограничились исполнением базовых федеральных мер поддержки. Учитывая специфику города, где высокую долю экономики составляют сервисные услуги, сфера которых особенно уязвима в период кризиса, правительство Москвы приняло решение об оказании значительных дополнительных мер поддержки. Это решение оказалось важным и для России в целом: многие регионы переняли опыт столицы.

В наступившем году существующие меры поддержки в Москве сохранятся и даже будут дополнены. Продолжит действовать программа "14 субсидий". Срок выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса продлен до 1 июля 2021 года.