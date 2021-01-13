Дерево не только осыпается, становится непривлекательным, но и гниет

Новый год остался позади, однако так не хочется расставаться с праздничным убранством и особенно главной героиней праздника – живой елочкой. Между тем, оставшись надолго в жилище, она таит серьезную опасность, предупредил эксперт Антон Ястребцев.

Дерево становится непривлекательным, так как осыпается, и комната больше не выглядит чистой, убранной. Также оно начинает гнить, отметил специалист в беседе с корреспондентом радио Sputnik.

И добавил, что из-за ели в доме уже через 14 дней может образоваться плесень. А она сильно вредит здоровью человека и провоцирует множество болезней.

Поэтому от зеленой красавицы лучше вовремя избавиться. И вынести ее следует сразу после старого Нового года, то есть 15 января, посоветовал эксперт.

Если елка стоит дома в ведре с водой, ее кора и ствол намокают, и появляется плесень, отметил Ястребцев. Влажность в помещении способствует развитию плесени на древесине и проникновению ее в другие места.

Сейчас в квартирах включено отопление, отчего воздух очень сухой, и плесень на живом дереве не слишком быстро станет развиваться. Может случиться и так. что ее совсем не окажется, допустил эксперт. Тогда, по его словам, можно пока и не выносить новогоднюю героиню из дома.

Ранее "Утро.ру" писало, как вынести елку и сохранить дом чистым. Для этого есть три простых способа.

