Исследователи заявили, что открытие не является сенсацией

Космический зонд "Юнона", принадлежащий NASA, зафиксировал радиосигнал, который исходил от Ганимеда – крупнейшего спутника Юпитера. Пойманный сигнал представлял собой частоту от 10 до 40 МГц, которая на Земле известна как Wi-Fi. Он длился 5 секунд. По словам специалистов, полученные радиоволны имеют вполне естественное происхождение.

Сотрудник агентства Патрик Виггинс заявил, что время "радиовсплеска" составило пять секунд. Причина заключается в электронах, которые колеблются в пределах магнитного поля Юпитера.

Исследователи также отметили в интервью Fox News, что о радиоволнах, исходящих из Юпитера, известно еще с середины XX века. Однако на самом спутнике этой планеты подобные сигналы еще не фиксировались.