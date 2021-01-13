МИД РФ ответил на очередные странные требования поляков

В Москве отказались возвращать обломки Ту-154 президента Леха Качиньского Варшаве. Этого не будет, сообщил директор третьего Европейского департамента Министрества иностранных дел России Олег Тяпкин.

Для высказываний о бессрочном удержании частей разбившегося под Смоленском десять лет назад самолета и попытки заполучить их у Польши нет никаких оснований до тех пор, пока в нашей стране не закончатся необходимые следственные действия и не будет вынесено решение, все вещдоки останутся в РФ, заверил РИА "Новости" представитель дипломатического ведомства.

И, отметив, что проводятся в том числе расследования "все новых и новых запросов польской стороны", добавил, что для обвинений России в нарушении международного права также нет причин. Москва следует всем требованиям принятых в таких случаях законов.

Странные требования по поводу крушения Ту-154 поляки выдвигали нашей стране не раз. Ранее один известный эксперт резко прокомментировал их желание арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в смоленском аэропорту во время крушения президентского Ту-154. Он заявил, что, продолжая старую политику, в Варшаве "окончательно сдурели".