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В Южном Судане пятерых россиян задержали сразу после прибытия в аэропорт Капоэты. Они собирались полететь в Джубу, однако в этот момент к ним подоспели военные и начали обыск.
У россиян нашли пульт от дрона – сам аппарат забрали еще в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Военные решили, что те запускали дрон без разрешения и сняли граждан России с рейса.
Среди задержанных оказался популярный российский блогер Илья Варламов, его жена Любовь и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Позже Варламов сообщил, что правоохранители Южного Судана решили их арестовать.
Илья сообщил, что их обвиняют в том, что у них не было некоего разрешения от министерства дикой природы.
Ситуацию предстоит изучить специалистам
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