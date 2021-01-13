Среди задержанных известный российский блогер

В Южном Судане пятерых россиян задержали сразу после прибытия в аэропорт Капоэты. Они собирались полететь в Джубу, однако в этот момент к ним подоспели военные и начали обыск.

У россиян нашли пульт от дрона – сам аппарат забрали еще в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Военные решили, что те запускали дрон без разрешения и сняли граждан России с рейса.

Среди задержанных оказался популярный российский блогер Илья Варламов, его жена Любовь и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов. Позже Варламов сообщил, что правоохранители Южного Судана решили их арестовать.

Илья сообщил, что их обвиняют в том, что у них не было некоего разрешения от министерства дикой природы.