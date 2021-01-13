Жители юго-востока Москвы переедут в новые квартиры по программе реновации

Столичные семьи получат жилье в четырех новых домах

В столице активно реализуется программа реновации жилого фонда, находящегося в плохом состоянии. Недавно более 280 семьям, которые живут на юго-востоке Москвы, пришло уведомление о том, что их ждет переселение. Эти люди получат новое жилье в домах с отделкой комфорт-класса.

818 домов, расположенных в Юго-Восточном административном округе входят в программу реновации. Общая площадь квартир составляет больше 2,6 млн квадратных метров.

Четыре новых дома рассчитаны на местных жителей. Для района Кузьминки специалисты разработали пять проектов планировки территорий. Там есть все необходимое: поликлиники, школы и сады. Улично-дорожную сеть рядом реконструируют.

В свое время Кузьминки были маленьким поселком около Москвы. В состав города он вошел в 1960 году. Кузьминки, как и Черемушки, оказались территорией, где массово начали строить хрущевки. Многим домам уже больше 50 лет. Это устаревшее жилье во всех смыслах. Местные жители положительно высказывались о реновации и попросили добавить и их дома в программу. Многие семьи не смогли бы улучшить свои жилищные условия без реновации.

Программа реализуется и в Восточном административном округе. 1,2 тыс. семей получили предложения переселиться. Более 1060 домов планируется расселить на востоке города. В Северном Измайлово и Перово появится 50 домов для новоселов. На Новогиреевской улице новостройка рассчитана на 150 семей. Там будет система видеонаблюдения, охрана входов, контроль и управление доступа, а также экстренная связь, то есть все необходимое для безопасности жителей.

Архитекторы и проектировщики не забыли и об удобстве автолюбителей. Для тех, кто водит, сделают подземную стоянку. Вокруг новостроек благоустроят территорию. Заниматься физкультурой и играть с детьми будущие жильцы новостройки на Новогиреевской смогут на спортивных и игровых площадках.

Напомним, масштабная программа реновации в столице началась в 2017 году. В нее включены больше пяти тысяч домов. В удобные квартиры в современных домах с цельной отделкой переедут более 350 тыс. семей. От людей потребуется всего лишь собрать вещи и мебель и перевезти их. Те, кто участвует в реновации, переезжают в дома в своем же районе. Несмотря на возможность выйти из программы, за три года ни один дом этого не пожелал. Многие жители Москвы счастливы, что могут обменять квартиры в старых домах на качественное жилье в новом здании.