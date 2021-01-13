Синоптики объявили желтый уровень опасности

На Московский регион вечером 13 января обрушится метель. Также ожидается гололедица и сильный ветер. Непогода в столице продлится до утра четверга, 14 января.

Об этом рассказали в МЧС, передает РИА "Новости". Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", в области опасный снегопад закончится лишь к обеду четверга.

Водителей просят снизить скорость и не рисковать на дорогах.