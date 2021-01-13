В феврале стартует обучение нового потока программы "Женщина-лидер"

В феврале стартует обучение нового потока программы "Женщина-лидер"
Фото: Noel Hendrickson/moodboard/www.globallookpress.com
В ближайшее время будут отобраны слушательницы курса

Обучение по специальной программе для женщин стартует в феврале текущего года. Речь идет об образовательном проекте "Женщина-лидер". Данное мероприятие подготовлено площадкой "Россия – страна возможностей".

Прослушать спецкурс смогут, в частности, победительницы и финалистки конкурса "Лидеры России". В прошлом году в таком мероприятии поучаствовали 137 представительниц прекрасного пола. Одной из целью проекта является активное включение женщин в различные области социальной жизни.

Как сообщила проректор по образованию Мастерской управления "Сенеж" (данная платформа выступает организатором мероприятия), отбор участниц проекта начнется в текущем месяце. Мария Афонина также добавила, что специалисты продолжат помогать выпускницам прошлого года – сейчас каждая из них активно занята реализацией ранее разработанных проектов.

В конце обучения предыдущего потока вице-спикер Совфеда Галина Карелова подчеркивала, что Совет Евразийского женского форума (активистки из данной организации также принимают участие в обсуждаемой программе обучения) ведет активную работу по раскрытию управленческих талантов представительниц прекрасного пола. Одной из задач организации является поддержка и развитие женщин-лидеров во всех субъектах Российской Федерации.

Напомним, АНО "Россия – страна возможностей" была организована по инициативе российского главнокомандующего Владимира Путина. Целью организации, в частности, является помощь в личностной и профессиональной самореализации граждан.

Ольга ФЕДОРОВА

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