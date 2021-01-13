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Греческий корабль по радио связался с экипажем российского судна "Адлер", прежде чем высадить десант на его борт. Об этом сообщили в компании-владельце корабля.
Отмечается, что греки запросили данные о грузе и пункте назначения плавсредства. Потом моряков уведомили, что судно находится в районе, контролируемом НАТО, и его необходимо досмотреть в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию. Россияне дали добро.
"С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции", – цитирует РБК представителя "НБ Шиппинг Компани".
По его словам, натовцы визуально осмотрели корабль, поговорили с его капитаном и покинули "Адлер".
В компании подчеркнули, что греческие спецназовцы вели себя корректно и соблюдали международное право.
Напомним, о высадке десанта на борт нашего судна стало известно утром в среду, 13 января. Тогда же в интернете появились фотографии спецоперации. На одном из снимков можно увидеть, как на палубе стоят иностранные военные с флагами Греции и ЕС, а также моряки с российским триколором.
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