Пять дней в году: в России задумали ограничить запуск фейерверков

Жителей нашей страны решили защитить от шума

В России могут ограничить запуск фейерверков. С такой инициативой обратился один из членов Общественной палаты к главе Роспотребнадзора.

За все время новогодних праздников в ход пошло немало разной пиротехники и салютов. Некоторые жители нашей страны использовали это не только в праздничную ночь, но и в течение всех длительных выходных, отметил Султан Хамзаев в письме Анне Поповой.

И все эти 11 дней от шума фейерверков страдали другие – семьи с детьми и пожилые люди. Был нарушен их покой и сон, говорится в послании, копия которого находится у RT.

Хамзаев попросил Попову подумать об ограничении использования любительской пиротехники в России. И предложил сократить его до пяти дней в году: в ночь на 1 января, в День Победы – 9 мая, в День России – 12 июня и на праздник народного единства – 4 ноября. В заключение общественник добавил, что в некоторых странах мира уже действуют такие, а то и более жесткие меры, передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, как в Подмосковье напуганного фейерверками мужчину избили битой.

Полина ДОРОЖКИНА

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