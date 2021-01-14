Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
В России могут ограничить запуск фейерверков. С такой инициативой обратился один из членов Общественной палаты к главе Роспотребнадзора.
За все время новогодних праздников в ход пошло немало разной пиротехники и салютов. Некоторые жители нашей страны использовали это не только в праздничную ночь, но и в течение всех длительных выходных, отметил Султан Хамзаев в письме Анне Поповой.
И все эти 11 дней от шума фейерверков страдали другие – семьи с детьми и пожилые люди. Был нарушен их покой и сон, говорится в послании, копия которого находится у RT.
Хамзаев попросил Попову подумать об ограничении использования любительской пиротехники в России. И предложил сократить его до пяти дней в году: в ночь на 1 января, в День Победы – 9 мая, в День России – 12 июня и на праздник народного единства – 4 ноября. В заключение общественник добавил, что в некоторых странах мира уже действуют такие, а то и более жесткие меры, передает телеканал "360".
Ранее сообщалось, как в Подмосковье напуганного фейерверками мужчину избили битой.
Американцы устроили датчанам мощный прессинг
Администрация Трампа планирует финальный раунд карательных мер перед уходом