Перечень пенсионеров-льготников в России расширен

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Медицинские работники психоневрологических интернатов, а также работники детских домов-интернатов для детей с отставанием в умственном развитии и с физическими недостатками теперь могут досрочно выйти на пенсию. Соответствующий приказ подписал министр труда Антон Котяков.
Отныне эта работа приравнивается к "профессиональной деятельности, позволяющей получение досрочной трудовой пенсии по возрасту", передает телеканал "360".
Для назначения страховой пенсии по старости в 2021 г. россиянин должен иметь не менее 12 лет трудового стажа, накопленный пенсионный коэффициент не менее 21 балла и достигнуть определенного возраста. Так, во второй половине 2021 г. на заслуженный отдых смогут претендовать женщины, родившиеся в 1-м полугодии 1965 г., и мужчины, родившиеся в 1-м полугодии 1960 г., напоминает Ura.ru.
При этом ряд категорий граждан РФ имеют право на досрочное оформление пенсии.
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