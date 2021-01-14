Перечень пенсионеров-льготников в России расширен

Перечень пенсионеров-льготников в России расширен
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Еще некоторые категории граждан смогут раньше уйти на заслуженный отдых

Медицинские работники психоневрологических интернатов, а также работники детских домов-интернатов для детей с отставанием в умственном развитии и с физическими недостатками теперь могут досрочно выйти на пенсию. Соответствующий приказ подписал министр труда Антон Котяков.

Отныне эта работа приравнивается к "профессиональной деятельности, позволяющей получение досрочной трудовой пенсии по возрасту", передает телеканал "360".

Для назначения страховой пенсии по старости в 2021 г. россиянин должен иметь не менее 12 лет трудового стажа, накопленный пенсионный коэффициент не менее 21 балла и достигнуть определенного возраста. Так, во второй половине 2021 г. на заслуженный отдых смогут претендовать женщины, родившиеся в 1-м полугодии 1965 г., и мужчины, родившиеся в 1-м полугодии 1960 г., напоминает Ura.ru.

При этом ряд категорий граждан РФ имеют право на досрочное оформление пенсии. 

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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