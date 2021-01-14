Дорегулировались: в магазинах начались перебои с сахаром и маслом

Дорегулировались: в магазинах начались перебои с сахаром и маслом
Фото: АГН Москва
Поставщики протестуют против фиксированных цен на продукты

Розничные магазины и небольшие торговые сети испытывают сложности с закупками сахара и подсолнечного масла по ценам, установленным правительством РФ. Это подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.

В конце прошлого года власти обратили внимание на резкое повышение стоимости некоторых видов продуктов питания. Чтобы сдержать цены, было подписано соглашение, устанавливающее предельную стоимость сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и ряда других продуктов. Оно должно действовать до конца 1 квартала 2021 года.

В результате крупные торговые сети, закупающие большие партии товара напрямую у производителей, быстро приспособились к новым правилам. А вот несетевые магазины и небольшие сети столкнулись с проблемами. Как пояснил Шадрин "Коммерсанту", раньше они закупали товар у дистрибуторов. Но на них соглашение о ценах не распространяется. Добровольно снижать стоимость поставок они не хотят. В итоге мелкая розница, распродав прежние запасы, не может предложить своим покупателям товары, цены на которые регулируют власти. 

Комментируя эту ситуацию, в Минпромторге сообщили, что не получали от региональных торговых сетей жалоб по поводу сложностей с закупками сахара и подсолнечного масла, передает РИА "Новости".

О том, что подобный дефицит возможен, эксперты предупреждали еще в декабре. Кроме того, потерю прибыли из-за фиксации цен на повседневные продукты некоторые сети могут компенсировать за счет повышения стоимости других категорий товаров, что опять же ударит по кошелькам граждан.  

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Все комменты хохляцкие)))
Ну кто еще так радуется очередной мелкой фигне? Тут главное - негатив!
По сути - рабочий момент, но у хохлов перемоха)))
Серж
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Гость
Обкакались законодатели в очередной раз, шустин-толпоёп, где берут таких? Все не для людей, <цензура>.
хорош звенеть кастрюлей!)
Гость
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Обкакались законодатели в очередной раз, шустин-толпоёп, где берут таких? Все не для людей, <цензура>.
Гость
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главное чтоб не как в Америке.
все скрепно и православно.
а так можно и без сахара с маслом - как сказал ваш олигарх сидя на яхте: "нам хватит 125 гр блокадного хлеба"
Гость
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А куда они это всё денут? ))))
Плюс, это возможно снизит потребление сахара и улучшит здоровье людей.
<цензура> так сахар крайне вреден - покупать его стоит разве что на выпечку или самогон.
Во втором случае, рекомендую кодзи и зерно - выйдет дешевле, чем самый дешевый сахар. Профит - лучший вкус.
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