Поставщики протестуют против фиксированных цен на продукты

Розничные магазины и небольшие торговые сети испытывают сложности с закупками сахара и подсолнечного масла по ценам, установленным правительством РФ. Это подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин.

В конце прошлого года власти обратили внимание на резкое повышение стоимости некоторых видов продуктов питания. Чтобы сдержать цены, было подписано соглашение, устанавливающее предельную стоимость сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и ряда других продуктов. Оно должно действовать до конца 1 квартала 2021 года.

В результате крупные торговые сети, закупающие большие партии товара напрямую у производителей, быстро приспособились к новым правилам. А вот несетевые магазины и небольшие сети столкнулись с проблемами. Как пояснил Шадрин "Коммерсанту", раньше они закупали товар у дистрибуторов. Но на них соглашение о ценах не распространяется. Добровольно снижать стоимость поставок они не хотят. В итоге мелкая розница, распродав прежние запасы, не может предложить своим покупателям товары, цены на которые регулируют власти.

Комментируя эту ситуацию, в Минпромторге сообщили, что не получали от региональных торговых сетей жалоб по поводу сложностей с закупками сахара и подсолнечного масла, передает РИА "Новости".

О том, что подобный дефицит возможен, эксперты предупреждали еще в декабре. Кроме того, потерю прибыли из-за фиксации цен на повседневные продукты некоторые сети могут компенсировать за счет повышения стоимости других категорий товаров, что опять же ударит по кошелькам граждан.