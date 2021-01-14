Создавать растворы в домашних условиях просто, но нужно знать несколько правил

Покупать дорогостоящие моющие средства, порошки и т.п. может не каждая хозяйка. И некоторые стараются изготовить что-то "универсальное" из подручных средств. Это можно понять, тем более, что такая возможность есть. Важно при этом не навредить себе.

Создавать чистящие растворы в домашних условиях просто. Однако необходимо помнить несколько важных правил. Есть несколько средств, соединять которые запрещено: это опасно для здоровья.

Категорически нельзя смешивать

Перекись водорода и уксус. При их соединении образуется при чрезмерной концентрации едкая надуксусная кислота.

Нашатырный спирт и содержащие хлор отбеливатели. Их смесь выделяет крайне токсичное вещество – хлорамин, – способное вызвать отравление при вдыхании.

Уксус и "Белизну". Образующееся при этом большое количество ядовитого газа может навредитиь глазам и дыхательным путям человека.

Средства для очистки труб разных компаний. У них в составе могут содержаться вещества, при соединении которых произойдет выделение огромного объема углекислого газа и ядовитых веществ.

Ранее стало известно, что поможет вернуть белый цвет вещам. Как оказалось, для этого подойдут несколько средств, которые есть в любом доме.