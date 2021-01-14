Высокопоставленному российскому военному пригрозили лишением свободы на Украине

Высокопоставленному российскому военному пригрозили лишением свободы на Украине
Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежная инициировала очередной виртуальный судебный процесс

Уголовно дело возбуждено генпрокуратурой Украины в отношении заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России. Его обвиняют в подстрекательстве к госизмене.

Имя подозреваемого в сообщении офиса генпрокурора Незалежной не уточняется, однако говорится, что ему грозит до 15 лет лишения свободы за то, что в марте 2014 г. он склонял украинских военнослужащих перейти на сторону России.

Это не первое уголовное дело, открытое на Украине в отношении граждан России. Обвинения выдвинуты против главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Натальи Поклонской. Судьи Незалежной выносят заочные приговоры. Так, в прошлом году был осужден бывший президент Украины Виктор Янукович. В настоящее время внимание общественности приковано к еще одному виртуальному процессу в Киеве, где на скамье подсудимых числится Иосиф Сталин. Ему даже назначили защитника, услуги которого оплатят украинские налогоплательщики.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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ну усё, кацап, ховайся!!!
Гость
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Серж
что ни новость из "страны 404", то цирк )
404 это пидораха ?
Гость
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Все это имело хоть какое-то значение, если бы Хохляндия была страной-победительницей в войне с Россией.
Но... хохлы любят землицу на Марсе делить. На родной хохляндии их к этому процессу не допускают))).
Я тут решил, что Яйценюх будет сидеть у меня в квартире в кладовке. Решение оформил, четь по чести. Подаю в Интерпол заяву))))
Гость
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Упыри хрюкая и подпрыгивая идут на хъй вместе со своим бредом, дебилы конченые. Жрите свой навоз сами, свиньи.
Серж
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что ни новость из "страны 404", то цирк )
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