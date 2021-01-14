Незалежная инициировала очередной виртуальный судебный процесс

Уголовно дело возбуждено генпрокуратурой Украины в отношении заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России. Его обвиняют в подстрекательстве к госизмене.

Имя подозреваемого в сообщении офиса генпрокурора Незалежной не уточняется, однако говорится, что ему грозит до 15 лет лишения свободы за то, что в марте 2014 г. он склонял украинских военнослужащих перейти на сторону России.

Это не первое уголовное дело, открытое на Украине в отношении граждан России. Обвинения выдвинуты против главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Натальи Поклонской. Судьи Незалежной выносят заочные приговоры. Так, в прошлом году был осужден бывший президент Украины Виктор Янукович. В настоящее время внимание общественности приковано к еще одному виртуальному процессу в Киеве, где на скамье подсудимых числится Иосиф Сталин. Ему даже назначили защитника, услуги которого оплатят украинские налогоплательщики.